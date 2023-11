Inter | guaio a centrocampo? Nuovo dubbio per la Juventus ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’si prepara al match contro la, in programma domenica sera. Per Inzaghi sorge uninedito a. INDISPONIBILI – Alle porte del derby d’Italia tra, ci sono diverse assenze e non solo da tenere conto per Simone Inzaghi. Infatti in difesa i nerazzurri dovranno fare a meno di Benjamin Pavard, infortunato durante il match contro l’Atalanta e che vedremo probabilmente nel 2024. Assente anche il braccetto di sinistra Alessandro Bastoni, dopo il colpo ricevuto in nazionale proverà a recuperare per la sfida con il Napoli. Indisponibili anche Cuadrado e Asllani, che con tutta probabilità rivedremo per la sfida allo stadio Maradona. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, oltre agli indisponibili, ci ...