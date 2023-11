Insigne ritrova Mazzarri a Castel Volturno | forte abbraccio fra i due

Napoli, Mazzarri ritrova uno dei suoi fedelissimi in azzurro - Top News

A disp.: De Sanctis, Colombo, Gamberini, Grava, Mesto, Radosevic, Inler, Donadel,. Nessuno di questi ovviamente è più nel Napoli ma il tecnico di San Vincenzo ritroverà comunque uno dei suoi ...

Insigne torna a Castel Volturno: il motivo e cosa ha detto al Napoli Corriere dello Sport

Napoli, i convocati per l'Union: Garcia ritrova un titolare Corriere dello Sport

Insigne a Castel Volturno: cosa ha detto ai giocatori del Napoli

Notizie calcio Napoli - Lorenzo Insigne torna in Italia dopo aver chiuso il suo campionato in MLS con il Toronto e fa subito vista al Napoli a Castel Volturno. L'ex capitano azzurro ha ritrovato anche ...

Insigne a Napoli, visita a a sorpresa a Mazzarri e alla squadra

Come un anno fa, Lorenzo Insigne torna a far visita al suo Napoli. L'ex capitano azzurro, rientrato in città da qualche giorno per la pausa del campionato americano in cui milita, ...