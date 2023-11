Iniziative Sky a supporto dei clienti in seguito all' alluvione nella regione Toscana

(Di giovedì 23 novembre 2023) Adell’avvenuta, Sky comunica che intende adottare una serie di misure a favore dei propriresidenti nelle zone interessate.Leche Sky attuerà in automatico per idei comuni indicati sono: sospensione delle attività di recupero crediti fino al 02/12/2023;interruzione delle attività di marketing telefonico fino al 02/12/2023.In aggiunta, idi rete fissa residenti nei comuni interessati dall’e su cui il gestore della rete ha verificato un disservizio, riceveranno...

“Raffa in the Sky” : tutte le iniziative in preparazione all’opera ispirata a Raffaella Carrà

«Raffa in the sky» - un mese di iniziative aspettando l’opera

Reggio: non c'è solo il calcio, il Mapei Stadium si apre alla cultura

... proponendo un nuovo modello di apertura al territorio e alle persone attraverso... Dopo un saluto del Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, la giornalista diSport Sara Benci ha moderato ...

Iniziative Sky a supporto dei clienti in seguito all'alluvione nella ... Digital-Sat News

La Francia celebra l'Impressionismo a 150 anni dalla nascita Sky Arte

"Osservare il mondo del lavoro con i propri occhi": visita dei giovani a Valmet, Toscotec a Fosber

Osservare il mondo del lavoro con i propri occhi. Si sono concluse le iniziative organizzate dal Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica per la prima giornata del PMI Day 2023, con la visita di studentes ...

Quinto Live Show X Factor 2023 su Sky e NOW. Ospite Speciale Max Pezzali

Quinto Live Show X Factor 2023 su Sky e NOW. Ospite Speciale Max Pezzali, Notte con un eliminato a X Factor 2023: in programma, giovedì 23 novembre su Sky e in streaming su NOW, Nel quinto Live, la sf ...