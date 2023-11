(Di giovedì 23 novembre 2023) La Napoli-Bari, soprattutto. Ma non solo. Se lafigura unica del Sud - tra le cinque, uniche regionine che superano la media europea nella classifica della competitività...

Lo stato delle acque in Italia - infrastrutture fatiscenti e antiquate disperdono il 40% della risorsa

Gli Usa rinnovano l’invito all’Italia per la rete (anti Cina) sulle infrastrutture

Ceferin : «Stadi - il Governo investa! In Italia livello infrastrutture basso»

Euro2032 - Ceferin : “Sono ottimista sugli stadi in Italia - governo deve investire nelle infrastrutture”

Ceferin : 'Livello infrastrutture in Italia povero. Ho fiducia - ma servirà qualcosa di più'

Infrastrutture, Italia a due velocità ma la Campania si salva ilmattino.it

Opere pubbliche, in Italia accelera lo sviluppo delle infrastrutture ... Energia Oltre

Salvini: 'Sullo sciopero dei trasporti buonsenso o precetto'

Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare". Lo ha detto il vicepremier e ...

Imprese: Lazio prima regione in Italia per export prodotti farmaceutici

È quanto emerge dal rapporto "Policy paper" realizzato da Unindustria ed Icom-istituto per la competitività, con il contributo della Camera di commercio di Frosinone e Latina ...