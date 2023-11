Infortuni Atalanta | ecco chi recupera per la gara contro il Napoli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Le novità sui vari rientri in gruppo dei giocatori dell’chiper quanto concerne gliMolte novità oggi in casaper quanto concerne gli: degli 8 giocatori precedentemente out sono statiti ben 5.il rapporto odierno a Zingonia sui recuperi nerazzurri Charles De Ketelaere, Giorgio Scalvini, Kolašinac, Holm e Matteo Ruggeri sono ritornati in gruppo, per Rafael Toloi lavoro individuale defaticante, individuale per José Palomino e classico percorso riabiilitativo per El Bilal Touré.