Industria manifatturiera pugliese | crescita e sicurezza informatica priorità degli imprenditori Mecspe | stamattina l' inaugurazione

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: I dati sull’nel 2023 mostrano un comparto a più velocità, con i settori legati alla transizione digitale ed energetica solidi e capaci più di tutti di reagire ai momenti di difficoltà, come l’automotive, l’elettronica, l’elettrotecnica e la meccanica. Un settore, quello manifatturiero, che si conferma vitale per il territorio, con 23.340 imprese attive e una previsione di ben 9.400 assunzioni nel trimestre nov.’23-gen.’24. Tra i singoli comparti manifatturieri pugliesi, nel 2022 quello della meccanica ha registrato un valore dell’export di quasi €1,52 mld (+14,7% sul 2021), mentre l’automotive di €1,22 mld (+10,4%), con Bari che guida la ripresa. A livello generale, sebbene in Puglia il tasso disia più lento e ci siano ...