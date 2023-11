Incidenti stradali : in Irpinia incremento del 10 per cento

Incidenti stradali, smartphone alla guida è la prima causa

"C'è una leggera diminuzione deglinei primi 6 mesi del 2023 rispetto all'anno precedente ma i numeri rimangono comunque altri. La maggior parte deglisi concentra nei centri ...

Pulmino scolastico fuori strada, feriti 3 bambini e il conducente RomaToday

Lacrime e dolore ai funerali di Federica, la 21enne di San Marco in Lamis morta in un incidente stradale FoggiaToday

Incidenti stradali, l'uomo è responsabile nel 93% dei casi. Smartphone e velocità le principali cause di morte

Nel 2022 in Italia sono morte 3.159 persone in incidenti stradali, come se in un anno, nel nostro paese sparisse un comune di piccole dimensioni. Nell'Unione Europea le vittime ...

Incidenti stradali, smartphone alla guida è la prima causa - Video

ha presentato oggi il 'Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2023 - Tecnologia e persone'. "C'è una leggera diminuzione degli incidenti nei primi 6 mesi del 2023 rispetto all'anno precedente ma i ...