(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Unosi èto su un fianco questa mattina mentre percorreva una curva in via San Sebastiano adi, in provincia dil’e due bambini. Sul posto intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile di Frascati, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale medico del 118. Nel veicolo, al momento dell’, erano presenti l’, un assistente e cinque bambini di 12 anni. L’e due bambini, rimasti, sono stati portati in ospedale per accertamenti. In corso i rilievi del sinistro da parte dei Carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dramma della solitudine a Teolo: mamma e figlio fanno a pezzi 20.000 euro prima di suicidarsi

Inizialmente si era pensato ad un tragico, come il malfunzionamento della caldaia o una ... Lei era casalinga e lui era geometra e, come raccontato da undi casa, erano estremamente ...

Incidente vicino Roma, scuolabus si ribalta a Rocca di Papa: contusi autista e due bimbi La Sicilia

Incidente a Roma, investito e ucciso vicino al distributore di benzina RomaToday

Brugherio, malore improvviso alla guida per un 48enne: l'accaduto

L'incidente è avvenuto martedì mattina in via Talamoni a Brugherio, dove il conducente ha perso il controllo del suo autocarro Citroen mentre si immetteva nella rotonda tra via Buonarroti e via Monza.

Ponteggio crolla a Santa Teresa Riva per il forte vento

Un ponteggio edile, installato sul prospetto di un edificio in costruzione lungo via Francesco Crispi ... ma per fortuna, al momento dell’incidente, non vi erano veicoli in transito né automobili ...