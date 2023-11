Inchiesta a Tocco Caudio | le intercettazioni | “Gestisco 14 comuni | meglio tenermi amico no nemico”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Faccio i piaceri alla gente … io faccio i favori … in continuazione … poi sono sempre il Presidente dellatà Montana.14, èno”. Queste le parole di Gennaro Caporaso, 47enne sindaco di(ora sospeso dall’incarico), mentre discute con una donna che gli chiede una raccomandazione per un posto, registrate dalle cimici ambientali nascoste dai carabinieri nella sua auto. Il presidente dellatà Montana del Taburno e, da pochi giorni, responsabile provinciale di Benevento del dipartimento Autonomie locali di Fratelli d’Italia, è finito nella giornata di ieri ai domiciliari, in seguito a una indagine coordinata dalla procura di ...

«Con me si deve ragionare, non si deve fare gli scemi». Così in uno spezzone di intercettazione ambientale del 2022 il sindaco di Tocco Caudio, Gennaro Caporaso, risponde ad un uomo che gli chiede ...

L’inchiesta – Appalto rifiuti, migranti e i lavori a una strada nel mirino degli inquirenti

C’è anche, quindi, un agente di Polizia municipale coinvolto nell’operazione ma non nella sua qualità di figura in servizio presso il Comando di Montesarchio bensì in quella di membro della ...