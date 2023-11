Incentivi per la logistica | Sea Modal Shift | pubblicato il decreto La soddisfazione di Alis

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Esprimiamo profondaper l’operato del Governo sul tema del Sea, il nuovo incentivo sull’interità marittima approvato in continuità con il Marebonus. E’ stato infattiin Gazzetta Ufficiale ildel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il Regolamento su questa nuova importante misura per il settore”. Così il vicepresidente diMarcello Di Caterina commenta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delMit contenente il Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, leità e le procedure per l’attuazione del Sea, che individua in 39 milioni per il 2022 e 21,5 per ciascuno ...