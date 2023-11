In Tutti i Sensi | “La scuola? Quando hai una disabilità ti convinci di non meritare un diritto” Storie di eccezioni che non dovrebbero esserlo – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023)il mondo in cui vivi ti racconta che le ambizioni, o ancora peggio, i diritti, non fanno per te e per tuo figlio con, il rischio è che finisci per credere che sia vero. “Io ero convinto che nemmeno ci sarebbe dovuto andare a”. Massimo parla di suo figlio Giacomo, “più unico che raro, insieme a lui solo altri due nel mondo soffrono della sua malattia”, con lo stupore di chi per troppo tempo ha creduto di nonun. “La fortuna è stata quella di conoscere unastupenda a Latina, dove viviamo, e gli operatori della Lega del Filo d’Oro”, racconta, confermando una realtà ancora troppo diffusa. Quella di sentirsi fortunati se il proprio figlio viene accolto in una. Di considerare un’opportunità l’idea che una famiglia veda ...