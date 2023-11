In Toy Story 5 ci saranno anche Woody e Buzz Lightyear?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quando si parla di Toy5 ci si chiede ancora se i due protagonisti principali prenderanno parte al film d’animazione Disney Pixar, oppure no. Sebbene(Tom Hanks) e(Tim Allen) siano stati colonne portanti del franchise di Toyfin dal suo inizio, molti avevano dubbi in merito. Secondo Allen però i fan non dovrebbero preoccuparsi: sia lui che Hanks torneranno nel film. In un’apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon di martedì, Allen ha confermato che la Disney ha contattato entrambi per riprendere i loro ruoli iconici. “Bob Iger, il capo della Disney, ha detto che era in programma. Ha detto che sarebbe successo”, ha detto Allen al conduttore. “Hanno contattato me e Tom per riprendere i ruoli. Non hanno detto nulla a riguardo”. E ha aggiunto: “Ci si chiede se ...