Senato in silenzio, poi applaude Giulia

15.34 Senato in, poi applaude Giulia Dopo il minuto diosservato in Senato in onore di Giulia Cecchettin e l'applauso tributato alla giovane uccisa dall'ex fidanzato, la premier Meloni ha sottolineato: "Il ricordo" di Giulia "non è oggetto del ...

VI DICO LA MIA - Il silenzio non fa mai lo stesso rumore Friuligol

The Dads, 5 padri di figli trans si raccontano nell’America transfobica di oggi

È arrivato su Netflix in silenzio, alla vigilia del Transgender Day of Remembrance, The Dads di Luchina Fisher, breve documentario di 11 minuti che riflette a fondo su paternità, fratellanza e ...

Bocciato il circuito dell’Eur, Roma perde la Formula E e Gualtieri resta in silenzio

Il Gran Premio di Roma è stato bocciato e la tappa italiana del circuito di Formula E sarà spostata a Misano, in Emilia Romagna ...