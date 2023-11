In manette due ladri d’auto | accusati di sei furti in tre mesi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSonodi seicommessi tra novembre 2022 e gennaio 2023 i due uomini arrestati dai carabinieri su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. Isono stati commessi nei comuni di Aversa, Lusciano e Casoria. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, ed effettuate dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Aversa, è emerso che i duesi sarebbero impossessati dei veicoli parcheggiati in strada e in parcheggi condominiali, forzando le portiere, rompendo i blocchi di accensione e rimuovendo le scatole nere. L’attività è stata condotta attraverso le dichiarazioni delle vittime e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza privati e pubblici. Uno degli indagati è stato immediatamente preso e ...

