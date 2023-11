(Di giovedì 23 novembre 2023) L'Aquila - Un 52enne residente nella suggestiva, titolare di un'attività essenziale, è stato assolto dopo essere stato processato con rito abbreviato per essersi spostatoilnonostante fosse risultato positivo al-19. L'uomo, nonostante avesse superato il virus senza gravi complicazioni, ha dovuto affrontare il procedimento giudiziario per la sua condottauna fase criticapandemia. Il protagonistavicenda gestisce un'attività che, nonostante le restrizioni del periodo, ha continuato a fornire servizi essenziali, rimanendo aperta anche in tempo di. Tuttavia, essendo risultato positivo al tampone, avrebbe dovuto rispettare le disposizioni e rimanere a casa ...

Troppa politica per Ceferin : giro elettorale per la Serbia a inaugurare stadi col presidente

Auto, Salvini: solo elettrico è follia, ribaltare le scelte Ue

'Non possiamo andare tutti inmonopattino elettrico. Io voglio che la gente che vuole lavorare possa farlo. Voglio un Paese sostenibile e ricco " ha concluso Salvini " non un Paese ...

Giro d'Italia, Pogacar ed Evenepoel ci pensano davvero: possibile doppietta col Tour La Gazzetta dello Sport

Salvini ruba la scena con il suo «piano casa»: «Una presa in giro» Il Manifesto

Marchetti: "Mazzarri ha detto una bugia. Qualcuno lo aspetta per prenderlo in giro"

Credo che qualcuno lo aspetti anche per prenderlo in giro. Sui social si parla molto delle sue scuse usate in passato, ma Walter non è solo questo. Il mister ha tanta sostanza".

In Giro col Covid durante il Lockdown: Assoluzione per il Commerciante della Valle Peligna

Cronaca L'Aquila - 23/11/2023 14:54 - Un 52enne residente nella suggestiva Valle Peligna, titolare di un'attività essenziale, è stato assolto dopo essere stato processato con ...