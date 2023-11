Imprese | Urso | ' false coop penalizzano lavoro onesto | pronti ad avviare nuova stagione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Milano, 23 nov. (Adnkronos) - "Con l'accordo sottoscritto ieri dal Mimit e dalla procura di Roma per rendere maggiormente effettiva l'attività di vigilanza, indagine e contrasto dell'illegalità all'interno del sistemaerativo, abbiamo rafforzato la collaborazione prevedendo scambio di dati informazioni e notizie sulle materie e sui procedimenti. Questo è un primo passo che apre la strada, a livello nazionale, attraverso l'adesione all'accordo da parte di altre procure. L'impegno del ministero sul fronte della legalità è molto forte". Lo ha detto il ministro dellee del Made in Italy, Adolfointervenendo in video collegamento all'evento 'Lavorare meglio, questione di Logistica', in corso a Palazzo Pirelli, a Milano. E dunque, ha aggiuntorivolgendosi ai rappresentanti delle...