Ilary Blasi in lacrime su Netflix | “Non potevo credere che avesse fatto una cosa del genere”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il docu-filmUnica, in arrivo domani 24 novembre, racconta la storia di. Nel nuovo trailer del docu-film una scena mostra la showgirl inparlando della storia con Francesco Totti. Il nuovo trailer, che mostra un assaggio di ciò che riserva il documentario con l’intervista esclusiva della showgirl, è stato postato sull’account Instagram diItalia., nel trailer, si apre sul rapporto con Francesco Totti, con cui è stata sposata per vent’anni e con cui ha avuto 3 figli: Christian Totti, 18 anni, Chanel Totti, 16 anni, e Isabel Totti, 7 anni. In una scena in particolare, l’ultima scena del trailer,scoppia indicendo: “Io non...