Il tulipano nero L' ultradestra di Wilders trionfa in Olanda | i liberali non chiudono la porta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il Pvv si impone, il Vvd dell'ex primo ministro Rutte è pronto a sedersi al tavolo. Per governare però la strana coppia non basta. De Telegraaf: "Effetto 7 ottobre sul voto". Shock in Ue: “Contiamo su di voi, paese fondatore”