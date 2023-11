Il trionfo di Wilders | l' Olanda vira a destra

(Di giovedì 23 novembre 2023) È un bel dilemma l'senza Mark Rutte, antipatico finché si vuole ma punto fermo inamovibile della politica del Paese e a capo del governo per 13 anni consecutivi (solo la Merkel ha fatto meglio, o peggio, nell'Europa occidentale). Secondo gli exit poll al gran finale testa a testa delle elezioni tenutesi ieri avrebbe vinto a sorpresa il Partito della Libertà di Geert, al quale dovrebbero spettare 35 insperati seggi. Un colpo di scena clamoroso, al quale nemmeno i membri dello stesso partito inizialmente sembravano credere. Fino a due giorni fa l'esponente più longevo di quella che viene malmente definita la “populista” europea era dato come addirittura quarto partito seppure a breve distanza dagli altri. LO SHOCK Negli ultimi due giorni però erano apparsi due sondaggi che ...

