Il treno dei desideri Quanto sarebbe piaciuto a Lollo il vagone di Spadolini

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nella Prima Repubblica il presidente del Senato (e non solo) agganciava ai convogli la sua carrozza con lenzuola fresche e cuoco personale. Tempi di grandeur che finirono quando Scognamiglio chiese una fermata extra a Ventimiglia…

"L'Italia non è un passeggero del treno Ue - ma uno dei conduttori" : orgoglio-Mattarella

Cade nella bolgia per prendere il treno della Roma-Lido : indifferenza dei pendolari verso un ragazzo ferito

‘Il treno dei bambini’ - riprese in corso a Napoli con Serena Rossi e Stefano Accorsi

La truffa dei biglietti del treno gratis per il Black Friday

Ferrovia Roma Nord: treno guasto, bloccati per 1 ora: 'Lollobrigida aiutaci'

Altro che fermata straordinaria del'Alta Velocità a Ciampino per far scendere il ministro Francesco Lollobrigida: la vitapendolari romani affidati a Cotral e Astral è diversa: si guasta untra Sacrofano e Montebello e rimangono prigionieri per un'ora sui vagoni da Terzo Mondo. Se c'è un Quarto Mondo del ...

Il treno dei desideri. Quanto sarebbe piaciuto a Lollo il vagone di ... L'HuffPost

Il Treno dei Krampus: viaggio da Trieste a Tarvisio per la Festa di San Nicolò Travel The Wom

Sicurezza: la polizia ferroviaria incontra gli studenti di Marausa, Rilievo e Salinagrande

La Polizia ferroviaria di Trapani ha incontrato circa 220 studenti dei plessi di Marausa, Rilievo e Salinagrande dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi, nell’ambito del Progetto ...

Salvini sullo sciopero dei trasporti pubblici del 27 novembre: “No a 24 ore di agitazione”

come i conducenti degli autobus e dei treni, per garantire la mobilità di base. Tuttavia, la precettazione è una misura che viene utilizzata raramente, e la sua applicazione è spesso contestata dai ...