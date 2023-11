Il Telegraph | «Niente unisce l’Inghilterra come deridere la disastrosa Germania»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Va bene criticare Southgate, ma tu pensa essere la. Ilsfotte i tedeschi. Lo fa con un pezzo ironico che invita a deriderli, firmato da Thom Gibbs. “Forse i detrattori di Southgate – scrive – preferirebbero gli attuali disastri tedeschi. Il miracolo economico vacilla e un fragile governo di coalizione sta attraversando una crisi di bilancio. La cosa più deliziosa è che la nazionale di calcio è un disastro”. Per illa “grande”sconfitta per 2-0 dall’Austria “coronando un anno terribile di 11 partite giocate con tre vittorie e sei sconfitte” “è disfunzionaledegli anni 2000, con giocatori peggiori. Leroy Sane verrà espulso per petulanza. Kai Havertz giocaterzino sinistro. Mats Hummels è ancora lì”. “Questa ...