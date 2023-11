Il significato spirituale della Luna del Castoro di novembre 2023

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ora che il Sole è nel segno aperto del Sagittario, c’è molto da dire e ancora di più da imparare. Tanto che probabilmente vi sarete lanciati in discussioni appassionate su argomenti in cui vi sentite sicuri di essere istruiti. Tuttavia, a prescindere da quanto siate ben informati, il viaggio del Sole in questo segno di