Il ritorno di Riccardo Magrini | “Tranquilli | sono sempre lo stesso Ho avuto solo una foratura”

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha lasciato l’Ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 15 novembre, una decina di giorni dopo essere stato colpito da un’ischemia. L’apprezzatissimo commentatore di Eurosport per il ciclismo e autore della rubrica “La Fagianata”, che fa compagnia ai lettori di OA Sport durante il Giro d’Italia, ha spiegato cosa è successo durante la trasmissione Bike2u sul canale YouTube di OA Sport: “Questa è la prima intervista che rilascio, anche perché non è molto tempo che ho abbandonato il San Raffaele. Sto bene, houn piccolo disturbo. L’età avanza e di conseguenza cidelle situazioni legate alla salute che fanno fare un piccolo sussulto. Mettendola nel piano delle corse houna piccolatornato in gruppo e ora mi appresto a ...