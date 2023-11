Il ritorno di Madonna | clamori | batoste e amori di una star senza paura

Leggi su amica

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tante vite, tante reincarnazioni. E quarant’anni di carriera fenomenale, che si è sempre nutrita non solo di successi mondiali ma anche di polemiche e controversie. È stata scomunicata dal Vaticano, criticata dalle femministe per i suoi nudi, accusata di pornografia, attaccata per quel volto levigato che non si addice a una signora di 64 anni. Ma signora a chi?ha sempre fatto, detto e pensato l’inaspettato. E adesso è arrivato il momento di celebrarsi con il Celebration Tour che il 23 e 25 novembre arriva anche a Milano al Mediolanum Forum. Andato subito, ancora una volta, sold out.sul palco di “The Celebration Tour” alla O2 Arena di Londra, il 15 ottobre 2023. La popsarà a Milano il 23 e 25 novembre per le uniche ...