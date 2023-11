Il regista afferma di aver deluso le persone al Leeds United

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 novembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il periodo di Weston McKennie alnon è andato come previsto. Il centrocampista americano è stato espulso dalla Juventus e trasferito a Elland Road la scorsa stagione nella speranza di riaccendere la sua forma e la sua carriera in stallo. E non riuscendo a essere all’altezza delle aspettative, il nazionale dell’USMNT ha faticato a esibirsi e alla fine ha aiutato la squadra a retrocedere nel campionato. Altre storie / Ultime notizie Tuttavia, ora tornato con il club natale, McKennie, che ora è diventato un giocatore chiave per Max Allegri, ha parlato recentemente del suo periodo nello Yorkshire e ha detto: “Quando sono andato a, ho sentito dimolte, ma quando sono tornato è stato come la ...