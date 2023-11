Il perfido Renzi inchioda Meloni al vizio dell'incoerenza. Lei non sa farne una virtù

(Di giovedì 23 novembre 2023) Siparietto in Senato fra i due. L'ex premier ci ricorda quanto è lontana Giorgia 2 da Giorgia 1. Su alcuni temi, come Europa e blocco navale, per fortuna è così, peccato che lei non lo rivendichi

