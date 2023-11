Il pater familias uscciso dalla modernità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Se ne dicono e se ne sentono di tutti i colori sul reato di genere, sulla delirante responsabilità oggettiva, sull'imputazione morale al mondo maschile potenzialmente prevaricatore, sull'uomo che esercita la violenza come forma di controllo sulle donne perché non si rassegnerebbe a considerarla su un piano paritario. Poi magari dati e statistiche dicono altro, ma non vanno bene per gli slogan e gli striscioni, le proteste e le accuse politiche e partitiche. La famiglia sballottata dall'oggettiva crisi contemporanea diventa così di volta in volta bambagia protettiva e incubatrice di drammi, tra il mito del bravo ragazzo e la perdita di considerazione anche del luogo comune di società naturale che educa alla vita. Il patriarcato è altro, però, e non appartiene ai nostri tempi. La famiglia trae il nomefamilia romana, con un valore fondante testimoniato tra le ...