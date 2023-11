“Il pancione…” E Andreas Muller si commuove | come ha trovato Veronica Peparini

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023)sono tornati a farsi sentire dopo il silenzio seguito alla visita “andata male”. Solo qualche giorno prima avevano fattore tutti annunciando l’arrivo di due gemelline nello studio di Verissimo, poi quella notizia che è stata una vera doccia gelata. Per loro ma anche per i fan, che non hanno mai smesso di inviare alla coppia messaggi di supporto e sostegno. Poi, dopo aver chiesto di rispettare la loro privacy, l’ex maestra e l’ex allievo di Amici si sono aperti. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un unica placenta in due sacche distinte – aveva spiegatoper fare chiarezza dopo quella visita di routine che ha cominciato a farli preoccupare – È scattato un ...