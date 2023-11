“Il nulla…” Antonella Clerici show È nera e non le manda a dire a Gerry Scotti e Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo otto mesi torna in televisione “The Voice Kids”, cinque puntate condotte da, in cui a cantare e a sfidarsi per entrare in una delle quattro squadre saranno dei bambini dai 7 ai 14 anni. Tra i coach la new entry Arisa, poi i veterani Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. “Avremo tre puntate di “blind”, la forza del programma, dove i ragazzini si presentano con le loro canzoni, vestiti e pettinati come vogliono loro. Poi ci saranno la semifinale e la finale sotto Natale, dove avremo anche cose ‘a tema’”, ha dettoa Tv Sorrisi e Canzoni. The Voice of Italy ha esordito su Rai 2 nel 2013, con 6 edizioni ail vero non troppo fortunate. Nel 2020, poi, la scelta di promuovere il talent su Rai 1 con lo spin-off The Voice Senior, che ha avuto un grandissimo ...