Il muro del pianto. Su Instagram la rivolta delle donne contro la polizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il postla violenza di genere sul caso Cecchettin è stato sommerso di commenti polemici, che per questo sono stati disattivati. Ma non sono troll, non sono attiviste organizzate, sono, ragazze, signore qualunque che lamentano di aver denunciato senza essere ascoltate. Proprio come è successo a Giulia