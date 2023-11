Il matrimonio segreto di Simona Ventura e Giovanni Terzi | le indiscrezioni che non puoi perdere!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pare che il grande giorno persia finalmente in vista! Durante una recente intervista, la coppia ha condiviso i dettagli del loro amore e dei loro piani per il. per scoprire di più su questa affascinante storia d'amore.: un amore che danza Attualmente impegnati come ballerini nel cast di Ballando con le Stelle 2023,stanno affrontando sfide sempre nuove e sperimentando ogni settimana sul palco del programma. Ma oltre alle coreografie mozzafiato, c'è qualcosa di ancora più emozionante in arrivo per loro. Come è iniziata la loro storia d'amore Durante l'intervista a Bella Ma',...