Il grido di Laika contro la violenza sulle donne arriva dal Messico | Vivas nos queremos!

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 novembre 2023) In concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale(25 novembre) e a breve distanza dall’atroce omicidio di Giulia Cecchettin, la street artistha varcato i confini per recarsi a Ciudad Juarez,, tristemente nota per detenere il primato mondiale nel numero di femminicidi. Il suo obiettivo: creare l’opera “NOS“. LEGGI ANCHE – ‘Ricostruzione’, la street art dici invita a non dimenticare il Marocco Solo negli ultimi trent’anni, a Juarez sono morte assassinate oltre 2300. L’opera di, densa di dettagli e richiami politici, raffigura una militante femminista con il volto coperto e il pugno alzato in segno di lotta, circondata ...