Il cosiddetto Signal for Help è stato ideato dalla Canadian Women’s Foundation durante la pandemia e si tratta di un segnale convenzionale per chiedere aiuto se aggredite Conoscerlo è fondamentale per poter aiutare chi è in difficoltà

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il pollice che si avvicina al palmo e le altre quattro dita che si chiudono a pugno e poi si riaprono a intermittenza in una sorta di “ciao ciao”: è questo ilgrazie al quale una ragazza di 19 anni, aggredita sessualmente a Milano in piazza della Scala, è riuscita a salvarsi. A comprendere il messaggio didella giovane è stata una dipendente del McDonald’s, che ha immediatamente contattato la polizia, la quale ha arrein flagranza un ragazzo di 23 anni che ora dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale. ...

Quando è passata davanti a un McDonald in via Torino, che stava chiudendo, ha chiesto di andare in bagno e in quel frangente ha incrociato la cameriera a cui ha fatto ilfor help . ...

La 19enne aveva incontrato il 23enne in centro, con un gruppo. Quando sono rimasti soli lui è cambiato: è diventato violento e l'ha minacciata. Una dipendente McDonald's ha riconosciuto il segnale e c ...

Il cosiddetto Signal for Help è stato ideato dalla Canadian Women’s Foundation durante la pandemia quando, a causa del lockdown, la situazione delle donne vittime di abusi in famiglia è nettamente ...