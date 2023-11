Il conflitto a Gaza potrebbe avere un grosso impatto sulla Cop28

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Esattamente due anni fa, attorno a un tavolo dell’Expo di Dubai, Israele e Giordania hanno firmato il loro primo accordo a lungo termine dopo la sottoscrizione del trattato di pace, nell’ottobre del 1994. La stretta di mano del 2021 è avvenuta tra l’allora ministra dell’Energia israeliana, Karine Elharrar, il ministro giordano per l’Acqua e l’Irrigazione, Muhammad Najjar, e la ministra dell’Ambiente degli Emirati Arabi Uniti, Mariam Al Mheiri, con tanto di patrocinio di John Kerry, inviato per il Clima di Joe Biden. Alla base della dichiarazione di intenti c’era la costruzione di un impianto a energia solare da seicento megawatt in Giordania, chiamato Prosperity Green e finanziato da Abu Dhabi, con l’obiettivo di esportare energia pulita in Israele. In cambio, Tel Aviv ha promesso di installare nel Mediterraneo un dissalatore, Prosperity Blue, che avrebbe fornito alla Giordania – ...