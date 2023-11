Il compagno di Cecchi Paone sorridente con Salvini | tutti di sinistra finché non c' è da farsi un selfie

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il giorno prima a Napoli per firmare la promessa di matrimonio, il giorno dopo a Roma con Matteo. Le ultime storie Instagram di Simone Antolini -e a breve marito di Alessandro- sono spiazzanti. Il 23enne non ha saputo resistere al richiamo delcon il 'vip'...

Debutto - Chi resta di Matilde Vigna al Teatro delle Moline di Bologna, dal 28 novembre al 10 dicembre

... perché è omosessuale, perché non ha trovato unstabile, perché la tecnologia che glielo ... Lavora per dodici anni con Carloche la dirige, tra gli altri, in La locandiera , Finale di ...

Lube cinica e concreta a Modena. De Cecco trascina i suoi alla vittoria

LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija 17, De Cecco 1, Zaytsev 7, Nikolov 13, Chinenyeze 5, Anzani 4, Balaso (l), Yant, Diamantini 1, Thelle ne, Motzo ne, Bottolo ne, Larizza ne, Bisotto (L2) ne. All. Blengini.

Valsa, con la Lube missione possibile. Civitanova più forte, ma vulnerabile

Se contro Padova, nonostante la formazione ridotta ai minimi termini, giocare per vincere era lecito e anzi, auspicabile ("gli sfidanti erano loro" ha detto più volte il coach), con la Lube i rapporti ...