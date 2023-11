Il cibo è la prima ricchezza dell' Italia | fatturato da oltre 600 miliardi nel 2022

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilè diventato lacon la filiera agroalimentare estesa che sviluppa unaggregato pari a600di euro nelnonostante le difficoltà legate alla guerra e alle tensioni internazionali. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti diffusa in occasione'apertura del Forum Internazionale'Agricoltura e'Alimentazione, organizzato a Villa Miani a Roma in collaborazione con The European House – Ambrosetti, con la mostra dei colossi del Made in Italy, le specialità di maggiori dimensioni realizzate per l'occasione nelle diverse regioni d'. Per sostenere la candidaturaa cucina ...