Il CEO di Binance si è dichiarato colpevole delle accuse sul riciclaggio e si è dimesso

Dipartimento di Giustizia: CZ 'presenta un rischio inaccettabile di fuga', dovrebbe restare negli USA

... exdi, di lasciare il Paese, esprimendo preoccupazione per il suo potenziale rischio di fuga. In un documento depositato il 22 Novembre presso un tribunale federale di Seattle, i ...

Criptovalute, Binance: il CEO CZ lascia la guida dopo un accordo con la giustizia americana Il Sole 24 ORE

Cripto, il ceo di Binance pronto a dimettersi e a dichiararsi colpevole Milano Finanza

Binance Crytpo king faces jail after admitting money laundering violations

He's one of the biggest beneficiaries of the crypto boom, but the CEO of leading cryptocurrency exchange Binance looks set to lose big after finding himself on the wrong side of the law. Changpeng ...

Binance sees $956 million in outflows after Zhao steps down to settle...

Investors pulled about $956 million from crypto exchange Binance over the past 24 hours, market data showed, after its chief, Changpeng Zhao, stepped down and faced prison time after pleading guilty ...