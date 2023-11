Il Black Friday ormai è proprio su qualsiasi cosa

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 novembre 2023) Televisori scontatissimi, telefonini a prezzi di mercato - e intendiamo quello con le bancarelle che ogni settimana trovate nel vostro quartiere o paese, oggettistica varia con offerte mozzafiato e viaggi praticamente regalati. Non è abbastanza? A quanto pare no. Il marketing dietro ilsi fa sempre più ampio e ora arriva a interessare anche settori di mercato che non avevano mai ceduto al fascino della scontistica pazza. Assicurazioni Basta fare un rapido giro su unmotore di ricerca per scoprire che le assicurazioni non sono immuni al fascino dello sconto. Quixa, per esempio, offre ben 50 euro in meno a chi sottoscrive una polizza usando l'offerta linkata nella pagina speciale del loro sito sul. ViteSicure lancia in occasione del...