Il Black friday di Trenitalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ci è arrivata una segnalazione, una di quelle da trattare in fretta perché sull’onda dell’offerta a termine è probabile che più di una persona rischi di cascarci. Sicuramente esistono offerte diper il, ma quella di cui stiamo parlando è falsa come una moneta da 3 euro. L’offerta è particolarmente allettante: ci sarebbero infatti in palio mille abbonamenti di viaggio gratuito della durata di un anno, basta rispondere a semplici domande e lasciare i propri dati. Come sempre ho seguito tutti i passaggi dell’offerta, per poterla documentare per voi. Cliccando sul link, che a quasi tutti arriva da amici su WhatsApp (sarebbe bello sapere da chi l’ha ricevuta il primo che l’ha ricevuta, perché è lì che si cela il truffatore), si finisce su una falsa home page di: Appena entrate un timer ...