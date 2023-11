Il Black Friday del patriarcato

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Siamo aldel. Nel clamore mediatico che si è alzato intorno all’efferato femminicidio di Giulia Cecchettin, al grido di “uomini tutti, fate mea culpa”, girano diffusamente meme social ancorati su generalizzazioni del male a tutti gli uomini, a cui corrisponde un’opposta pretesa di circoscrivere del tutto simili fatti ai soli rei. A tal proposito, me n’è capitato uno che recita che “Filippo non rappresenta tutti gli uomini come la Franzoni non rappresenta tutte le mamme”. Direi che non è così: bisognerà prima o poi ammettere che alcuni uomini Filippo li rappresenta, come pure bisognerà ammettere che c’è, in misura individualmente variabile, un po’ di Filippo in tutti gli uomini. Però con la stessa onestà dovremmo capire anche che alcune mamme la Franzoni le rappresenta, che c’è in varia misura anche un po’ della ...