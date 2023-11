Idee dono per le nate tra il 22 novembre e il 21 dicembre

Ecco 5 idee regalo “fai da te” da fare ai papà che non chiedono doni

Quote esonero Pioli - le idee dei bookmakers : i numeri scendono

Idee per il G7 italiano. Ispi e Iai prendono il testimone del T7 giapponese

EVANGELII GAUDIUM, 10 anni/3. "Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo". La Chiesa come popolo missionario

Non esiste azione umana, per buona che possa essere, che ci faccia meritare uncosì grande" (§...progettano e "costruiscono" le loro comunità per perseguire obiettivi comuni o sulla base dio ...

Idee regalo di design per il Natale 2023: la guida Interni

Idee regalo uomo, le migliori Marie Claire

Bellaria, 5 idee al voto: "Violato lo statuto"

L'amministrazione comunale di Pontedera, con la consulta di quartiere Bellaria-Galimberti, propone 5 progetti per risolvere le diatribe attorno al piano di urbanizzazione. Fino al 15 dicembre è possib ...

L’addio a Sabrina Orsi. Un vulcano di idee e iniziative. Sempre impegnata per il paese

La comunità pontigiana è in lutto per la prematura scomparsa, a soli 53 anni, di Sabrina Orsi, che da tempo combatteva con grande forza e carattere, contro una brutta malattia. Sabrina era da tempo im ...