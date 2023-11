I Tavoli del Mare | premio “Il Faro d’oro” a Marco Maurelli

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 novembre 2023) Fiumicino, 23 novembre 2023 – La cerimonia deidel, un evento dedicato alla promozione e alla valorizzazione dell’economia legata al mondo marino, è stata l’occasione per consegnare il prestigioso“Il”. Questo riconoscimento è stato istituito dalla testata giornalistica ilonline.it per celebrare coloro che si sono distinti nell’impegno a favore delin svariati ambiti, dalle attività imprenditoriali alle start-up, dallo sport all’ambiente. Quest’anno, il“Il” è stato assegnato a, una figura di spicco nell’ambito della blu economy nel Lazio. La motivazione di questo riconoscimento sottolinea come ...