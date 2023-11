(Di giovedì 23 novembre 2023) Bloodhunds - racconta la storia di due giovani pugili e un generoso prestasoldi che uniscono le forze per rovinare uno spietato strozzino che approfitta dei più disperati. Quella narrata con 8 episodi da Bloodhunds - è una storia che fa riflettere sul valore della giustizia che...

Cani da caccia caduti in un cunicolo in un bosco di Teramo, i vigili del fuoco dopo ore di lavoro recuperano Bruna, uno dei segugi

Questa mattina alle 6:30, dopo molte ore di continuo lavoro, i vigili del fuoco di Teramo, in collaborazione con i colleghi aquilani del gruppo GOS, sono riusciti a liberare la cagnetta Bruna. Uno dei ...

Cani da caccia: il beagle Caccia Magazine

Cani da caccia caduti in un cunicolo in un bosco di Teramo, i vigili ... Abruzzo in Video

Mombaruzzo: piccoli alunni alla scoperta dei tartufi con i “trifulau”

Dopo una spiegazione iniziale, si è dato vita a un’escursione tra i boschi alla ricerca dei pregiati tuberi.

Michelle Hunziker e la prima foto col fidanzato Alessandro Carollo: ecco chi è

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...