I precedenti dell’Italia in semifinale di Coppa Davis | tra ricordi amari e memorabili

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’Italia giocherà la diciannovesimadella storia delladi tennis: nei 18gli azzurri per 7 volte hanno raggiunto la finale (1 titolo e 6 secondi posti), mentre per 11 volte si sono fermati al penultimo atto. Appare più corretto parlare di penultimo atto viste le diverse formulazioni che ha avuto il torneo nell’era Challenge Round, poi tra il 1972 ed il 1980 con i Gruppi Zonali, in seguito dal 1981 col Gruppo Mondiale, e dal 2019 con le Finals (formula attuale). Nel 1928 e nel 1930 l’Italia si è classificata terza, perdendo in entrambi i casi contro gli Stati Uniti nella finale interzonale dell’allora International Lawn Tennis Challenge. Finale interzonale fatale agli azzurri anche nelle edizioni della ribattezzatadel 1949, 1952, 1955 e ...

