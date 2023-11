I post sessisti dell’avvocato di Filippo Turetta | “Ragazze vestite da pu***ne | vergognatevi”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Idi Emanuele Compagno, l’avvocato diSui social sono diventati virali alcuni vecchidi Emanuele Compagno, l’avvocato d’ufficio di: a renderli noti per prima è stata la giornalista Charlotte Matteini con iche sono stati rilanciati sui social anche da Selvaggia Lucarelli. “Nella giornata contro la violenza alle donne è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. E giusto ricordare tutti di fronte alla violenza” è uno deidi Compagno a corredo di un articolo de Il Giornale. L’avvocato dipic.twitter.com/HjzydzKNRu — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) November 22, 2023 E ancora: “Non capisco cosa ci facciano ...

