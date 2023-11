I post choc dell’avvocato di Filippo Turetta | «Violenza sulla donna? Se ubriaca è sempre scusata Le vittime sono da entrambe le parti» Lui | »Mi sono espresso male»

“Si cerca in due posti diversi”. Giulia e Filippo - l’indiscrezione choc e il timore degli inquirenti

I post choc e sessisti dell'avvocato di Filippo Turetta: 'Ragazzine vestite da p...e'

di Emanuele Compagno Si tratta divecchi risalenti a qualche anno fa, come quello dell'ottobre del 2015 in cui scriveva: 'Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da p****...

San Giuseppe Jato, morto ragazzo di 16 anni: un’intera comunità sotto choc

San Giuseppe Jato in lutto per la morte di Amedeo Grande, un ragazzo di 16 anni che è stato stroncato da una grave malattia. Il giovane frequentava il liceo scientifico Santi Savarino di Partinico. In ...

Monica Leofreddi investita da un van a Roma: «L'autista mi ha accusato di fingere, ho pianto». E mostra il volto tumefatto

Monica Leofreddi investita a Roma: la conduttrice, sotto choc, racconta su Instagram di essere stata presa da un van. Mostra il volto tumefatto e spiega: «Un van in retromarcia mi ...