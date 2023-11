I migliori gol di San Marino

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Con quella di lunedì contro la Finlandia, Sanha giocato esattamente 200 partite ufficiali, perdendone 191 e subendo complessivamente 813 gol, una media di oltre quattro gol subiti a partita. In tutta la sua storia ha vinto una sola partita, più di 19 anni fa, contro il Lichtestein per 1-0, e per di più in amichevole. Da quella vittoria sono arrivate 134 sconfitte e 5 pareggi, quasi tutti per 0-0 (l’unica eccezione è un 1-1 contro Santa Lucia in amichevole l’anno scorso). Chiedersi perché Sangiochi a questo livello è legittimo, soprattutto dal punto di vista dei calciatori professionisti che sono costretti a calendari sempre più fitti e quindi pericolosi per la propria incolumità. Da fuori, però, è affascinante: perché una squadra semi-dilettantistica si confronta con iprofessionisti d’Europa se ha già la ...