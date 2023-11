I miei amori Gino | il papà di Giulia Cecchettin | pubblica una foto della figlia con la mamma

(Di giovedì 23 novembre 2023) Lagrafia diMonica abbracciate, con due ali di angelo, e il commento «I» . Lostamani il padre di, sul suo profilo Instagram. Lagrafia, l’ultima a venireta daprima di venire uccisa, è stata ritoccata in modo da apparire sfumata, sullo sfondo di una scalinata, sulla cui sommità compaiono due scritte "Non...

Non esistono giorno e notte per chi porta nel cuore un peso grande come quello di Gino Cecchettin. Il papà di Giulia, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, all'alba ha ...

