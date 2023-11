I Maneskin hanno indossato un completo Armani in maniera impeccabile

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per il video di uno dei loro ultimi singoli, The Driver, iscelto di spiazzare un po’ tutti. Abbandonati per il momento crop-top e latex, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchioi panni ben più classici firmati Giorgio. Parte della collezione Autunno/Inverno 23, i completi dalla vestibilità aderente sono composti da una giacca doppiopetto con revers a lancia, pantaloni con pinces larghi al fondo e una camicia bianca abbinata a una classica cravatta blu scuro. Il look scelto dalla band romana con lo styling di Michele Potenza non solo incarna al massimo la storica eleganza di, ma rappresenta anche un piacevole colpo di scena nella già mitologica storia dei look indossati dai. Non sarà certo ...