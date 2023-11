I fatti del 23 Novembre 2023 | la tregua slitta a domani | Putin vuole la pace | Turretta domani in Italia

(Di giovedì 23 novembre 2023) ... Imballaggi, ok dall'Europarlamento / alle richieste delle impresene Avvenire: Un'alba diIl Messaggero: Turetta: 'Volevo uccidermi' Il Giornale: Il muretto di Berlino Leggo: Turetta: '...

Scioperi : Nardella - 'a lavoratori si risponda con fatti non cercando di mettere bavaglio'

“Spalletti li ha fatti fuori!” : Italia - la decisione del ct in queste ore

I fatti del 22 Novembre : c'è l'accordo per gli ostaggi - l'Ue critica Meloni - in mille a Lampedusa

Cataldi sui social: 'Non ho minimizzato l'episodio che riguarda mia moglie"

...in questi giorni è stato ascoltato a Genova in qualità di testimone per quanto riguarda un processo penale che ha coinvolto 17 ultrasGenoa, squadra con la quale giocava all'epoca deiche ...

Addio a Severino Baraldi, ha raccontato il mondo (e i Fatti del giorno ... Famiglia Cristiana

lettera a seguito dei fatti del San Martino - VareseNews varesenews.it

Unesco, ecco i 27 progetti: «Salvare il centro storico di Napoli»

A quattro giorni dall’evento internazionale sui centri storici Unesco che si terrà a Palazzo Reale, il Comune fa il bilancio di quello che ha fatto in questi primi due anni di ...

Scuola, ecco le migliori di Venezia e provincia: la classifica

Gli universitari del Veneziano con la media di voti più alta all’università (27, 2) e il maggior numero di esami fatti vengono dal liceo Galileo Galilei di San Donà. Non se la cavano male nemmeno i ...